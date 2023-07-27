世大運／第一面獎牌來了！反曲弓男團連過三關晉金牌戰

2021成都世大運今天展開首日賽程，上屆拿下1金2銀1銅佳績的射箭代表隊打頭陣出擊，在上午的反曲弓團體賽，由郭昱承、楊宗翰、張譯中組成的男團雖然位列第7種子，但16強、8強都在加射中險勝，4強賽面對義大利最終更以5：3勝出，將在30日與南韓爭金。

成都世大運在受到疫情影響延期至今年辦理後，將於明天舉行開幕式，今天率先就有射箭與水球賽事登場，其中身為我國獎牌庫的射箭代表隊，在上午登場的男女個人排名資格賽中，女子組以上屆拿下1金1銅的彭家楙排名第7最佳，男子組郭昱承排名15。

在個人資格賽結束後緊接登場的團體賽，女團今年由彭家楙、隋昀瑾、李彩綺攜手出擊，不過在8強賽就陷入苦戰，在首局先是以54：52率先搶下2分局分後，第2、3局中華隊都沒有再射出10分箭，讓印度反超前取得4：2領先。

反曲弓男子團體合影於成都（左起）廖健男教練、郭昱承選手、楊宗翰選手及張譯中選手。 圖／中華射箭協會提供

儘管接下來中華隊在第4局回穩，以三支10分箭開局，並以4：4將比賽帶入加射，不過在加射中，中華隊射出6分箭，以23：24不敵印度，以局分4：5止步於8強。

至於從16強賽射起的男團，今年由郭昱承、楊宗翰、張譯中組成，首戰遭遇波蘭就陷入苦戰，雙方在前4局射完後戰成4：4平手，最終在加射中，中華男團以1分險勝，以5：4取得8強門票，而8強賽面對地主中國大陸，兩隊在前4局射完後再度以4：4平手，中華男團再次展現抗壓力27：25勝出，以局分5：4取得4強賽門票。

4強賽面對義大利，中華男團在首局就射出好的開局，2支10分箭與4支9分箭，以56：54先下一城，不過第二局中華隊遭遇亂流出現兩支6分箭遭扳平，第3局雙方則是射出平局，戰成3：3平手，但第四局中華隊以55：54險勝義大利，以局分5：3搶下金牌戰門票，將在30日與南韓爭奪金牌，上屆我國男團由湯智鈞、魏均珩攜手射下銀牌。