兩俄選手若中立出賽 烏克蘭抵制巴黎奧運陷兩難

烏克蘭體育部長古澤今天指出，假如侵略烏克蘭的俄羅斯和其盟友白俄羅斯運動員在中立旗幟下，以個人身分參加明年巴黎奧運，烏克蘭可能會放棄先前所作的抵制。

今年4月，烏克蘭禁止運動員參與有俄羅斯和白俄選手參賽的奧運、非奧運和帕奧比賽，無論這兩個國家的選手是以何種身分出賽。

古澤（Vadym Gutzeit）向路透社表示，烏克蘭尚未決定是否將軟化立場，但基輔可能願意扭轉一項恐將烏克蘭運動員排除在夏季奧運之外的政策。

他說：「我們已開始與各項運動總會主席、總會本身以及運動員展開討論。」古澤指的是讓俄羅斯和白俄運動員以中立身分出賽一事。

古澤說：「若是在這種情況下，我們要參加還是不參加？由於目前尚未做出決定，因此不存在立場軟化問題。」

部分烏克蘭運動員譴責全面禁止參加有俄羅斯和白俄選手的賽事，認為這種自損的做法將剝奪基輔的代表權和運動明星的職業生涯。

數十年前曾在奧運摘下金牌的擊劍選手古澤說，這是一個極其艱難的選擇，烏克蘭並未撤銷原本的決定，但正在討論未來的方向。

「我們不能與他們（俄羅斯人）同場競技，但就另一方面而言，如果我們的運動員無法參賽，等於是在懲罰自己人…他們想要走出去贏得勝利，並在頒獎台上展示我們的國旗。」

國際奧林匹克委員會（IOC）表示，根據現行政策，烏克蘭不允許自家運動員參加巴黎奧運資格賽，這項做法令人「難以理解」。

國際奧會表示，必須「面對複雜現實」，譴責俄羅斯入侵烏克蘭的同時，也不應讓運動員為他們持有的護照而受罰。

國際奧會預計將允許俄羅斯和白俄選手以中立身分參加奧運，但這對一些烏克蘭高官而言還不夠。

烏克蘭總統府幕僚長葉爾馬克（Andriy Yermak）今天表示，國際奧會尚未正式邀請俄羅斯和白俄羅斯，因此排除兩俄運動員代表國家參賽的可能。

葉爾馬克樂見這項結果，但仍在社群媒體Telegram發文表示，俄羅斯和白俄運動員也不應獲允以中立身分參賽。