網球／對手只差1分就贏球 法國選手突退賽遭批沒運動家精神
法國選手蓋斯頓（Hugo Gaston）近日遭球迷批評沒運動家精神，因為他在對手有3個賽末點，只差1分就能贏的情況下，突然宣布退賽。
世界排名92的蓋斯頓近期打出10連勝，不過他在維羅納挑戰賽對上阿根廷盧傑利蒂（Marco Trungelliti）時，打成6：3、2：6、2：5落後，結果他竟然在決勝盤0：40落後的情況下，突然選擇退賽。
許多球迷痛批蓋斯頓的行為沒有運動家精神，也有人質疑他涉及運動博弈，因為賽事沒有正確比分，博弈公司可能會退錢。
事實上，這不是蓋斯頓今年第一次惹出爭議。他5月在馬德里名人賽對上克里奇（Borna Coric），當克里奇準備高壓殺球時，蓋斯頓故意把口袋的球扔出來，並向裁判請求重打。事後ATP罰他15.5萬美元，因為他是累犯且被警告過數次。
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