世大運／舉球甜心廖苡任開幕掌旗 連兩屆排球隊擔綱
成都世大運將在明天晚間舉行開幕式，我國今年組成319人代表團參賽，包括210位選手，今天也確定開幕式將由女排隊「舉球甜心」廖苡任擔任掌旗官，也是繼上屆「黃金左手」吳宗軒後，連續兩屆由排球隊成員接下掌旗重任。
受到疫情影響延期兩年舉行的成都世大運，明天將在東安湖體育中心舉行開幕式，我國代表團確定由廖苡任擔任掌旗官，她也是繼2015年女排王欣婷、2019年男排吳宗軒後，近4屆第三位擔任開幕掌旗官的排球隊成員，2017年在台北市舉行的世大運，則由我國「最速男」楊俊瀚擔任掌旗官。
【中央社／台北27日電】
第31屆成都世大運明晚開幕，台灣代表隊派出210名選手參賽，開幕進場的掌旗官人選也確定，將由「排球甜心」廖苡任擔任。
身高164公分的廖苡任，今年26歲長相甜美，從高中排球聯賽（HVL）開始到企業排球聯賽，她都是台灣很具人氣的舉球員，她也是這次世大運台灣女排隊的隊長。
體育署長鄭世忠在接受中央社訪問時說：「有關世大運掌旗官的人選，主要先考量開幕式隔天沒有賽程的代表隊，剛好女排輪空，加上廖苡任在台灣的高人氣，所以才決定由她擔任掌旗官。」
鄭世忠說：「除了廖苡任的高人氣和甜美長相外，她在2018年亞運前夕十字韌帶斷裂，導致她無緣國手夢，而在2019年的拿坡里世大運，她又遭逢腳踝扭傷，但儘管如此，廖苡任還是堅持在排球路上，這也是很值得擔任掌旗官的原因。」
26歲女子排球隊隊長廖苡任在個人最後1屆世大運獲得殊榮，她開心表示，這是榮譽和肯定，也提醒自己肩負重任，希望能幫助球隊在本屆世大運取得佳績。
廖苡任在2018年初才入選亞運代表隊沒多久，就因比賽中負傷，左膝十字韌帶斷裂而無緣初次國手夢，經歷9個月才重返賽場；2019年拿坡里世大運她首次代表中華隊出征，又在比賽中傷及右踝，休養約3個月，但對排球熱愛與堅韌，使她能重回賽場，堅持迄今，並再次披上國家隊戰袍。
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