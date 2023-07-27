世大運／射箭率先燃戰火 彭家楙女子組排名賽第7最佳

成都世大運將在明天開幕，射箭賽事今天搶先登場，上午舉行反曲弓個人排名資格賽，我國6名參賽選手都射出佳績，其中女子組彭家楙最終以653分排名第7，男子組郭昱承射出656分排名15最佳，而在個人資格賽落幕後，反曲弓團體賽將緊接著登場，今天將一路比至4強賽。

上屆拿坡里世大運我國在射箭拿下1金2銀1銅佳績，金牌是由魏均珩、彭家楙聯手在反曲弓混雙賽事取得，今年世大運彭家楙再度領軍出擊，反曲弓女子隊成員包括彭家楙、隋昀瑾、李彩綺，男子隊則為郭昱承、楊宗翰、張譯中。

今天登場的反曲弓個人資格賽，彭家楙在女子組賽事以653分排名第7，包括射出24支10分箭，18歲大一新鮮人李彩綺則以649分排名第9，隋昀瑾625分排名21，在女團種子序部分將僅次於南韓、中國大陸。

第3度、也是最後一次參加世大運的彭家楙說：「將以平常心面對，做好自己，專注在賽場上，相信自己的實力；期待自己比前2屆更好，不只是成績，也包括心態，目標當然是設定奪牌。」

男子組以郭昱承射出656分表現最佳排名15，包括射出30支10分箭，張譯中同為656分，但10分箭為25支排名17，楊宗翰則以647分排名26，團體賽16強賽將於11點45分接續登場。