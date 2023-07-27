女足世界盃／加拿大後來居上險勝愛爾蘭 晉級希望濃

獲得奧運金牌的加拿大女子足球隊今天在世界盃小組賽演出逆轉秀，先失一球後靠對手愛爾蘭球員擺烏龍演成平手局面，前鋒李昂射進致勝球率隊以2比1險勝，晉級16強賽希望大增。

首度現身女足世界盃的愛爾蘭一開賽就踢出好球，隊長麥凱比（Katie McCabe）在上半場第4分鐘即率先破門，不料上半場傷停補時第5分鐘隊友康諾里（Megan Connolly）射進烏龍球，助加拿大追成平手。

加拿大獲得天賜良機後趁勢追擊，李昂（Adriana Leon）在第53分鐘攻門破網，助球隊後來居上贏得勝利。

法新社報導，加拿大首戰奈及利亞以0比0遭逼和，是歷來參賽世界盃最糟的開始，此戰承受不能再輸的壓力。

加拿大目前戰績1勝1和，積分4分，在女足世界盃B組居首，晉級希望濃厚。痛失勝利機會的愛爾蘭則是兩戰兩敗，已確定淘汰。同組另兩隊澳洲與奈及利亞戰績分別是1勝及1和，各獲積分3分和1分，明天將對陣。