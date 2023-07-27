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游泳世錦賽／澳洲新秀破女子200米自由式世界紀錄摘金

中央社／ 福岡26日綜合外電報導
澳洲新秀歐凱勒根（MollieO'Callaghan）在世界游泳錦標賽打破女子200公尺自由式世界紀錄，摘下金牌。 美聯社
澳洲新秀歐凱勒根（MollieO'Callaghan）在世界游泳錦標賽打破女子200公尺自由式世界紀錄，摘下金牌。 美聯社

澳洲新秀歐凱勒根今天在世界游泳錦標賽打破高懸14年的女子200公尺自由式世界紀錄，她摘下金牌後表示，自己已「筋疲力竭」。

法新社報導，19歲的歐凱勒根（MollieO'Callaghan）參加在日本福岡舉行的世界游泳錦標賽，200公尺自由式決賽飆出1分52秒85佳績，技壓奧運金牌的同胞選手提特穆斯（Ariarne Titmus）和加拿大女將麥金塔許（Summer McIntosh），並且打破自2009年以來高懸至今的世界紀錄。

帶著不明傷勢參加世錦賽的歐凱勒根表示，「沒料到」會破紀錄。

上個月就曾在澳洲代表隊選拔賽中擊敗提特穆斯的她說：「一時之間我實在無法解釋。有淚水、有歡笑，五味雜陳。」

「能夠破紀錄，我以自己為榮，真是個意想不到的時刻。」

女子200公尺自由式舊世界紀錄為1分52秒98，由義大利女將佩拉格利妮（Federica Pellegrini）於2009年世錦賽時締造。

提特穆斯23日打破女子400公尺自由式世界紀錄後，儼然展現出將再添一金的氣勢。而她在今天的比賽中也的確幾乎全程一馬當先，但是歐凱勒根卯足全力最後衝刺而率先觸壁。

提特穆斯和麥金塔許分別摘下銀、銅牌，成績是1分53秒01、1分53秒65。

中國女將楊浚瑄衛冕失利。她去年在匈牙利首都布達佩斯舉行的世錦賽為中國拿下游泳比賽唯一一面個人金牌。

世錦賽

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