巴黎奧運倒數一年 國際奧會宣布不邀雙俄與會

2024巴黎奧運定一年後正式揭幕，國際奧林匹克委員會主席巴赫今天依照慣例發出參賽的正式邀請，俄羅斯和白俄羅斯不在203個受邀國家之列。

法新社報導，巴赫（Thomas Bach）7月中旬曾經表示，對烏克蘭發動侵略戰爭的俄羅斯及其盟友白俄羅斯，都不會受邀組隊參加巴黎奧運。

但是國際奧林匹克委員會（IOC）沒有排除兩國運動員以中立的個人身分參賽。

巴赫正在巴黎進行3天訪問，今天標誌奧運倒數計時一年。

他說：「根據奧林匹克憲章（Olympic Charter），我非常榮幸和高興能夠透過邀請全球運動員到法國巴黎參與第33屆奧林匹克運動會，來凸顯今天這個重要里程碑。」

巴赫表示，他昨天走訪興建中的選手村工地後，「接獲有關於2024巴黎奧運準備工作非常好的訊息」，他強調選手村將會讓運動員們「非常開心」。

除了俄羅斯、白俄羅斯之外，瓜地馬拉也因為當地的國家奧林匹克委員會疑似遭到政府干預而被停權，同樣沒有受邀。