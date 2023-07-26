女足世界盃／西班牙5比0痛宰尚比亞 和日本率先晉級16強

西班牙女子足球隊今天在世界盃小組賽以5比0大勝尚比亞，和同為2勝0敗的日本隊篤定晉級最後16強。備受看好的西班牙和日本成為本屆女足世界盃最先晉級的兩支勁旅。

路透社報導，西班牙女將阿貝雷拉（TeresaAbelleira）首開紀錄，赫爾莫索（Jennifer Hermoso）和芮登杜（Alba Redondo）分別包辦2個進球，輕取尚比亞，取得2連勝。

西班牙隊總教練維達（Jorge Vilda）賽前宣布中場大將普特拉斯（Alexia Putellas）列入先發陣容，令全隊士氣大振。這位曾兩度榮獲足壇最高榮譽金球獎（Ballon d'Or）的名將傷癒歸隊，她不負重望，開賽之初就積極策動攻勢。

今天稍早，日本隊以2比0踢倒哥斯大黎加，取得2連勝，在C組小組賽取得6分積分。西班牙隊不遑多讓，大勝尚比亞，同樣取得2連勝、積分6分。西班牙和日本均未失球，但西班牙攻進8球，優於日本的7球。西班牙31日對陣日本，只要踢平即可取得分組第一。

哥斯大黎加和尚比亞連吞2場敗仗，已提前遭到淘汰。