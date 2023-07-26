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成都世大運／體育署長親見證 中華會旗飄揚選手村
因疫情延期2年的成都世界大學運動會將於周五開幕，中華代表團今天下午在選手村參加歡迎儀式暨升旗典禮，會旗在教育部次長林騰蛟、體育署署長鄭世忠和代表團選手、成員注目中冉冉升起，這也是2013年體育署成立以來，首次有教育部官員出席世大運代表團升旗典禮。
有別於歷屆世大運，成都世大運將各代表團升旗典禮與歡迎入村儀式結合，在成都大學禮堂舉辦，中華隊與澳洲、海地、新加坡一同列席。在國際大學運動總會（FISU）會歌悠揚中，我國代表團會旗緩緩升起，中華民國大專院校體育總會會長王淑音也與選手村黃建村長互相交換琉璃、油畫作紀念。
林騰蛟次長昨天和柔道、射擊、韻律體操、桌球、羽球、網球、跆拳道品勢、武術等代表隊共同抵達成都，今天在升旗典禮前也到選手村了解選手住宿設備、交通接駁、用餐環境及後勤團隊整備狀況，他表示選手入住狀況都還算順利，感謝大專體總的後勤支援，「看到會旗升起，內心非常感動，期待選手們能展現自我、爭金奪冠，留下美好回憶。」
鄭世忠署長表示，本次升旗儀式安排在室內辦理滿有意思，可以避開氣候因素的干擾，「昨天最大團梯次到達後，選手們先休息，教練們也已經先了解過場館、交通資訊，今天也陸續展開練習，都算順利。飲食部分，選手們都有不少國際賽經驗，適應上應該沒有問題。」
本屆我國組成319人代表團參賽，包括210位選手之外，更籌組教練團55人、隊醫4人、運動防護員21人，以充分支援16個運動種類代表隊教練及醫護需求。
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