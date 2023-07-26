成都世大運／賽事28日登場 中華電信雙平台轉播
第31屆世界大學運動會將於7月28日在中國成都登場，中華電信宣布，旗下影視雙平台MOD、Hami Video將提供轉播，且其中Hami Video為世大運新媒體網路獨家轉播平台，看好帶動一波收視熱潮・
第31屆世界大學運動會將於7月28日在中國成都登場，共有體操、柔道、跆拳道、射箭、射擊等18個競賽項目，本次中華隊派出超過200名選手為國爭光，中華電信今天宣布，旗下Hami Video為世大運新媒體網路獨家轉播平台，觀眾可不受場地限制、隨時收看賽事。
世大運素有「小奧運」美名，是全球大專運動員最高殿堂，今年成都世大運對不少台灣國手來說，更是杭州亞運的前哨站，奪牌大熱門包括力拚世大運鞍馬三連霸的體操王子李智凱、東奧柔道銀牌男神楊勇緯、甫在世錦賽摘銀的跆拳道甜心羅嘉翎。
中華電也進一步指出，旗下影視雙平台MOD、HamiVideo提供約120小時的世界大學運動會中文轉播賽事服務，並於賽事期間上架花絮VOD，錯過直播時段的運動迷，也可回顧選手奪牌時刻。
中華電信表示，MOD、Hami Video多年來持續轉播運動賽事，繼成都世大運後，9月也將提供杭州亞運賽事轉播，且將比照東京奧運規格、以4K畫質轉播。截至6月底，中華電MOD客戶數達205.8萬戶。
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