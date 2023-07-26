成都世大運／射箭明登場 中正大學2男1女選手出戰
成都世大運將在7月28日至8月8日舉行，台灣共有210位選手參賽，其中射箭組有三位中正大學運動競技學系學生楊宗翰、郭昱承、羅苡瑄代表參賽，世大運射箭賽程明天登場，號稱為「中正幫」3人已蓄勢待發，將替台灣拿下好成績。
中正大學運競系專任運動教練、中華射箭隊教練廖健男表示，世大運前，選手們已先經過2023年全國理事長盃射箭錦標賽比賽累積經驗，這次代表選手賽後也都根據比賽調整練習狀況，期望朝著前三名目標邁進，為台灣奪牌。
「當成績有起伏時，心情也會跟著起伏，這時候我就會跟自己對話，喊話相信一切會好轉！」國中就參加射箭校隊的選手楊宗翰表示，第一次以國家選手代表出賽，希望能把握機會得到好名次。
大一新鮮人選手郭昱承，從小學就開始接觸射箭，他說，剛開始射箭的基礎練習很重要，後來則是要思考每一年在射箭領域上是否有進步，他也提到最近訓練失誤箭量有點多，希望調整後，比賽能拿到9至10分內。
複合弓女子組項目中正選手羅苡瑄表示，射箭比賽就是一翻兩瞪眼的比賽，在當下只要猶豫、放空，就很容易輸掉，她也說這次參與世大運還是既期待又害怕受傷害，希望再拿出平時練習350分以上的水準，為台灣拿下好成績。
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