日本羽賽／24分鐘拍下加拿大小將 戴資穎光速過頭關

總獎金85萬美元、屬BWF超級750系列的日本公開賽今天全面開戰，2012年打下冠軍的我國「一姊」戴資穎也登場，名列第4種子的小戴面對世界排名47的加拿大20歲小將張文玉，以21：15、21：6輕鬆拿下勝利，花不到半小時就拿到16強門票。

小戴前一站剛在南韓公開賽打進決賽，雖不敵地主名將安洗瑩，亞軍成績仍寫個人最佳；轉戰2012年首度奪下超級賽金盃的日本，她原本對手是加拿大女將李文珊，李文珊退賽才改成張文玉。

首度面對張文玉，小戴開賽雖曾以1分落後，2：3時就打出4：0攻勢逆轉，7：6時再連拿5分拉開差距，18：12時雖被對手連追3分縮小到3分差，小戴也再拿3分，以21：15先下一城。

第二局小戴一下場就打出7：0攻勢，進入技術暫停時僅讓對手拿下1分，最終就以21：6闖關，只花24分鐘就迎接勝利。

今天共有8組台將要爭取晉級資格，女雙楊景惇／張淨惠面對新加坡組合金羽佳／黃嘉盈演出逆轉勝，以14：21、21：9、22：20出線，成為今天第一組奪勝的台將。

男雙葉宏蔚／蘇敬恒將碰地主古賀輝／齋藤太一以19：21、14：21吞敗，代表4組台將只有昨天晉級的「麟洋配」王齊麟／李洋晉級第二輪。

「羽球王子」王子維以5：21、16：21不敵世界排名第3的泰國「一哥」昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），加上昨天周天成和林俊易都落馬，男單3名台將都首輪出局。