金恩盃／相隔8年單打出賽 詹詠然連拿12局橫掃對手

金恩盃網球賽第3日賽程，中華隊第一點單打出現意外成員，擁有大滿貫雙打金盃的詹詠然相隔8年再下場，只花44分鐘就賞給關島對手佩克比爾（Sydney Packbier）兩個「甜甜圈」，連拿12局為中華隊旗開得勝。

中華隊昨天和大洋洲拚戰6小時，詹皓晴和李珮琪兩人都出現抽筋現象，為讓兩人多休息，備戰28日與香港的關鍵比賽，詹詠然自動請纓願在今天和關島的對戰擔任單打。

詹詠然最近一次單打出賽已要回溯到2015年美國公開賽會外賽第二輪，近8年首度在單打上場，她笑說是「代妹出征」，也是2014仁川亞運之後，首度代表國家角逐單打；面對年僅16歲的對手，她一下場就連拿8分，最終只花44分鐘就以6：0、6：0迎接勝利．

根據大會提供的所有參賽選手名單，由於詹詠然很久未打單打，她在中華隊五人排名第五，前四人分別是李珮琪、謝淑薇、盧曼琳、詹皓晴，因此，中華與關島之戰，詹詠然以第二單打資格，在第一點率先出賽，第二點盧曼琳也在金恩盃單打處女秀中，成為中華隊第一單打。

詹詠然上一次在職業賽單打贏球，也是在2015年美網會外賽首輪擊敗日本選手尾﨑里紗，今天第2點由18歲的盧曼琳擔綱，第三點雙打是由詹皓晴搭配李珮琪。

為讓身體及時恢復到正常狀態，謝淑薇今天仍然休兵。