游泳世錦賽／200混預賽排名第21 王星皓無緣晉級

台灣游泳好手王星皓今天在世界游泳錦標賽200公尺混合式預賽游出2分00秒01，總排名第21，無緣準決賽，結束這次世錦賽之旅，接下來參加成都世界大學運動會，力拚連2屆奪牌。

在日本福岡舉行的世錦賽，東京奧運國手王星皓、「台灣蝶王」王冠閎今天輪番登場，王星皓上午先在男子200公尺混合式預賽出賽，王冠閎晚間將在200公尺蝶式決賽亮相，力拚首面獎牌。

王星皓儘管今年5月在全國大專校院運動會男子200公尺混合式以2分01秒95完成5連霸，但距離他曾在2019年香港公開賽以1分59秒44打破全國紀錄的成績，仍有一段差距，近年來成績停滯也讓他產生危機感，在世錦賽前，特別前往美國進行2個月移地訓練。

王星皓今天在200公尺混合式預賽被分到第4組，同組對手包括剛在世錦賽400公尺混合式摘銅的日本名將瀨戶大也、東京奧運金牌得主中國名將汪順 。

王星皓最終以2分00秒01、分組第6作收，總排名第21名，無緣16強準決賽，英國名將史考特（DuncanScott）以1分57秒76位居總排名第1，而汪順則以1分59秒05、總排名第16，壓線晉級。

在世錦賽告一段落後，王星皓將轉戰成都世大運，他曾在2019年世大運200公尺混合式以1分59秒87奪得銅牌，也是台灣首名在世大運奪牌的泳將，期盼今年世大運也能締造佳績。