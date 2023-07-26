快訊

杜蘇芮挾豪雨！花蓮3鄉鎮「雨量超標」 下午停班停課

獨／AI 爆單！台積電急蓋封裝廠 官員：不排除要找下個擴廠點

台灣人旅日消費384億奪冠！數據分析「住宿費」一特點領先全球

游泳世錦賽／200混預賽排名第21 王星皓無緣晉級

中央社／ 台北26日電
台灣游泳好手王星皓今天在世界游泳錦標賽200公尺混合式預賽游出2分00秒01，總排名第21，無緣準決賽。 聯合報系資料照
台灣游泳好手王星皓今天在世界游泳錦標賽200公尺混合式預賽游出2分00秒01，總排名第21，無緣準決賽。 聯合報系資料照

台灣游泳好手王星皓今天在世界游泳錦標賽200公尺混合式預賽游出2分00秒01，總排名第21，無緣準決賽，結束這次世錦賽之旅，接下來參加成都世界大學運動會，力拚連2屆奪牌。

在日本福岡舉行的世錦賽，東京奧運國手王星皓、「台灣蝶王」王冠閎今天輪番登場，王星皓上午先在男子200公尺混合式預賽出賽，王冠閎晚間將在200公尺蝶式決賽亮相，力拚首面獎牌。

王星皓儘管今年5月在全國大專校院運動會男子200公尺混合式以2分01秒95完成5連霸，但距離他曾在2019年香港公開賽以1分59秒44打破全國紀錄的成績，仍有一段差距，近年來成績停滯也讓他產生危機感，在世錦賽前，特別前往美國進行2個月移地訓練。

王星皓今天在200公尺混合式預賽被分到第4組，同組對手包括剛在世錦賽400公尺混合式摘銅的日本名將瀨戶大也、東京奧運金牌得主中國名將汪順 。

王星皓最終以2分00秒01、分組第6作收，總排名第21名，無緣16強準決賽，英國名將史考特（DuncanScott）以1分57秒76位居總排名第1，而汪順則以1分59秒05、總排名第16，壓線晉級。

在世錦賽告一段落後，王星皓將轉戰成都世大運，他曾在2019年世大運200公尺混合式以1分59秒87奪得銅牌，也是台灣首名在世大運奪牌的泳將，期盼今年世大運也能締造佳績。

王星皓 世錦賽 王冠閎

延伸閱讀

游泳世錦賽／蝶王200蝶飛進決賽！王冠閎台灣男子泳將第一人

世大運／楊勇緯領軍首批中華代表隊抵成都 體育署長接機

世大運／中華隊抵成都備戰 首金最快29日出爐

體育主場外交？成都世大運多國元首到訪 習近平將出席

相關新聞

金恩盃／相隔8年單打出賽 詹詠然連拿12局橫掃對手

金恩盃網球賽第3日賽程，中華隊第一點單打出現意外成員，擁有大滿貫雙打金盃的詹詠然相隔8年再下場，只花44分鐘就賞給關島對...

足球／梅西先發半場就「梅開二度」助邁阿密奪2連勝

邁阿密國際隊今天在北美聯賽盃第2戰面對亞特蘭大聯隊，梅西（Lionel Messi）首次先發就在上半場「梅開二度」，幫助球隊終場以4：0擊敗亞特蘭大聯。 梅西上一場比賽對上藍十字隊，下半場第54

自行車／小五的結業式-武嶺的饗宴

不小心幫他買了一台公路車，又不小心把他說服了，所以我們打算今年暑假騎武嶺，然後他的好朋友不小心被他說服了，所以這個旅行變得更有意義了，不是只有我們，還有好朋友，主題就是小五的結業式在武嶺。東湊西湊，我們又加碼了一些行程，實在是對花東太有期待了，拋棄母女的父子旅行，媽媽的成全，讓爸爸的夢都圓滿了！

游泳世錦賽／200混預賽排名第21 王星皓無緣晉級

台灣游泳好手王星皓今天在世界游泳錦標賽200公尺混合式預賽游出2分00秒01，總排名第21，無緣準決賽，結束這次世錦賽之...

游泳世錦賽／台灣首位 王冠閎拚進決賽

「蝶王」王冠閎再造新猷，昨晚福岡游泳世錦賽男子200公尺蝶式準決賽，他飆出1分54秒97的分組第4成績，躋身今晚登場的決...

游泳世錦賽／蝶王200蝶飛進決賽！王冠閎台灣男子泳將第一人

台灣「蝶王」王冠閎今天在世界游泳錦標賽登場，200公尺預賽他游出1分55秒17的分組第2成績，以總排名第4晉級台灣時間晚...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦