足球／梅西先發半場就「梅開二度」助邁阿密奪2連勝

邁阿密國際隊今天在北美聯賽盃第2戰面對亞特蘭大聯隊，梅西（Lionel Messi）首次先發就在上半場「梅開二度」，幫助球隊終場以4：0擊敗亞特蘭大聯。

梅西上一場比賽對上藍十字隊，下半場第54分鐘才替補上陣，傷停補時第94分鐘以自由球破網，幫助球隊以2：1擊退對手。

今天邁阿密國際對決亞特蘭大聯隊，梅西首度擔任先發，開賽不久就接獲隊友長傳，第一時間起腳射中門柱彈出，不過他立刻補上一腳順利破網，第8分鐘幫助邁阿密先馳得點。

HE’S DONE IT AGAIN.



Leo Messi scores his second for @InterMiamiCF in as many games! pic.twitter.com/e3RVVpWTlT — Major League Soccer (@MLS) 2023年7月25日

開賽第21分鐘邁阿密發動攻勢，梅西在中場單刀帶球推進，逼近禁區前傳給左路的隊友泰勒（Robert Taylor），泰勒馬上回傳給跑到禁區的梅西，梅西右腳輕射入網，幫助邁阿密取得2：0領先。

GO OFF, LEO MESSI.



A 20-minute brace for @InterMiamiCF's star man. pic.twitter.com/vzrDobOFRc — Major League Soccer (@MLS) 2023年7月26日

第44分鐘泰勒也進球，幫助球隊以3：0領先，這是邁阿密國際隊史首次半場以3球領先對手。下半場第52分鐘，梅西把球帶到禁區後傳給泰勒，泰勒再度進球，同樣上演梅開二度，這球也是梅西轉戰邁阿密後首次助攻。

#InterMiamiCF are a PROBLEM.



Messi tees up Taylor to make it 4-0! #LeaguesCup2023 pic.twitter.com/OHMmHSiW8i — Major League Soccer (@MLS) 2023年7月26日

梅西在第78分鐘退場休息，邁阿密終場以4：0贏下比賽。值得一提的是，亞特蘭大聯隊是梅西生涯第100個有進球紀錄的對手。