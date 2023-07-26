自行車／小五的結業式-武嶺的饗宴
不小心幫他買了一台公路車，又不小心把他說服了，所以我們打算今年暑假騎武嶺，然後他的好朋友不小心被他說服了，所以這個旅行變得更有意義了，不是只有我們，還有好朋友，主題就是小五的結業式在武嶺。東湊西湊，我們又加碼了一些行程，實在是對花東太有期待了，拋棄母女的父子旅行，媽媽的成全，讓爸爸的夢都圓滿了！
八天七夜爬升9185公尺騎乘640公里，久違的蘭嶼，夢寐的花東四橫，和東進武嶺騎完只有開心！一路上天氣雖然熱了點，但是天晴和湛藍的海水，比冷氣還涼的溪水，還有高山低溫上的溫暖朋友，讓旅行更豐富。
在大農大富時，我說：你看左邊的大山，其中一座就是我們會攀盤而上的，心中是讚嘆中的高。大禹嶺之後，肉體的痛苦換不到內心的滿足，只能不斷對自己打氣過了小風口，心裡反倒是滿滿的感嘆，他說：哇，這真不愧是武嶺，好高啊哇賽，我騎腳踏車上來了ㄟ。
哇..............................山真的好高....................小小心靈裡，征服高山的滿足填滿了身體的苦痛後記：兩小不管先後，都不願用牽的走過最後的試煉，只想證明自己就是可以的.....
一路上我只能說天氣真的好，第一天的屏鵝公路，浮雲像是立體雕刻
希望一路平安順心
路上的重機初體驗
來一個帥的
金剛大道永遠是美的
大豐的溪水真的是涼，奇美公路的累都消彌了
光豐功路前的美景，海岸山脈，一定要再來一次輕鬆騎
台11真的好累，可是好爽
大禹嶺的祈禱，Bora車隊
我的好重
爸爸的好輕
圓滿的行程
爸爸的慶祝
背後就是武嶺，我們成功啦!
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