游泳世錦賽／台灣首位 王冠閎拚進決賽

「蝶王」王冠閎再造新猷，昨晚福岡游泳世錦賽男子200公尺蝶式準決賽，他飆出1分54秒97的分組第4成績，躋身今晚登場的決賽，成為台灣史上游進世錦賽決賽第一人。

王冠閎預賽先游出1分55秒17的分組第2，以總排名第4晉級準決賽，第一組登場的他排在第5道，從前100公尺的第6名，到第3個50公尺游完排到第5位，最後50公尺加速，最終以1分54秒97的分組第4名觸壁。

接續進行的第二組，前4名都游進1分55秒內，第5名義大利選手拉澤帝正好1分55秒整，讓王冠閎以「吊車尾」之姿搭上決賽末班車，今晚7點53分的決賽將繼續締造台將歷史。

王冠閎教練黃智勇開心說，本來就設定決賽當目標，如願達成設定，王冠閎也十分興奮，「感覺不一樣，台灣第一位游進決賽的男選手，一個歷史在那。」

王冠閎5月全大運，先游破100公尺蝶式全國紀錄，200公尺蝶式游出1分55秒42，達到巴黎奧運A標的1分55秒78，成為首位獲得巴黎奧運門票的台灣泳將，世錦賽再游進決賽，昨天成績也僅次於個人東奧游出的全國紀錄1分54秒44。