游泳世錦賽／蝶王200蝶飛進決賽！王冠閎成史上第一人

台灣「蝶王」王冠閎今天在世界游泳錦標賽登場，200公尺預賽他游出1分55秒17的分組第2成績，以總排名第4晉級台灣時間晚上8點33分登場的準決賽，準決賽再游出1分54秒97，「吊車尾」晉級明天晚上登場的決賽，成為游進世錦賽決賽的第一人。

東京奧運國手王冠閎是國內100公尺蝶式、200公尺蝶式全國紀錄保持人，東京奧運他在200公尺蝶式游出1分54秒44，目前仍是全國紀錄。今年全國大專校院運動會，他在男子200公尺蝶式游出1分55秒42，達到巴黎奧運A標的1分55秒78，成為第一位獲得巴黎奧運的泳將。

成都世大運前，王冠閎先在日本福岡進行的游泳世錦賽亮相，預賽他以1分55秒17排名分組第2，游進16強準決賽；晚上準決賽他在第一組第5到出賽，前100公尺僅排第6，第3個50公尺游完排到第5位，最後50公尺繼續加速，最終以1分54秒97的分組第4名觸壁。

接續登場的第二組，前4名都是1分55秒內，第5名的義大利拉澤帝（Alberto Razzetti）正好是1分55秒00，讓王冠閎以總排名第8搭上決賽末班車。

王冠閎去年匈牙利布達佩斯世錦賽就游進200公尺準決賽，締造台灣男子游泳選手的新紀錄，今年更游進決賽，台灣時間明天晚上7點53分的決賽將締造台將新頁。