快訊

不斷更新／中颱杜蘇芮來襲！北北基桃等16縣市宣布了 全台停班課資訊看這裡

陳水扁宣告「趙建銘醫師強勢回歸」 將到這裡擔任院長

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日本羽賽／林俊易不敵丹麥球王 戴資穎明中午登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林俊易。 法新社
林俊易。 法新社

總獎金85萬美金、屬BWF超級750系列的日本公開賽今天點燃戰火，我國「左手重砲」林俊易壓軸場挑戰丹麥「世界球王」安賽龍，首局一度追到17：18，可惜逆轉差一步，以17：21、10：21吞下交手2連敗，沒能成為今天第4組晉級的台將。

今天進行的首日賽程共9組台將出賽，包括3組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、李哲輝／楊博軒和「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，但李楊配和「楊肉盧」都敗給丹麥對手，只有「麟洋配」打下大陸對手陳柏陽／劉毅晉級。

先登場的2場混雙，前兩周在美國公開賽拍下冠軍的葉宏蔚／李佳馨3局力退印度組合，成為今天率先出線的台將；楊博軒／胡綾芳連輸2局敗給泰國對手。

單打今天共有2名男將和2名女將登場，去年打進決賽的「一哥」周天成碰世界排名20的印度斯里坎（Kidambi Srikanth）遭狙擊，2局都一路落後下以兩個13：21吞敗，止住對戰6連勝；女單上演「寶島內戰」，宋碩芸以14：21、21：17、21：18逆轉自家人「小小白」白馭珀，成為率先晉級的單打台將。

壓軸登場的林俊易沒能突破安賽龍，接續將轉往成都參加世大運。

明天5個單項全面開戰，共有8組台將要爭取晉級資格，包括男雙第4組台將葉宏蔚／蘇敬恒將碰地主古賀輝／齋藤太一，2012年在日本奪下生涯第一座超級賽金盃的戴資穎也要登場。

剛在南韓公開賽打進決賽的小戴，去年日本公開賽闖進4強，今年將以第4種子身份出賽；小戴首戰對手原本是加拿大女將李文珊，李文珊退賽後，對手改成世界排名47的加拿大20歲小將張文玉，約台灣時間中午12點半進行。

林俊易 安賽龍 楊肉盧

延伸閱讀

韓國羽賽／失誤過多不敵安洗瑩 戴資穎亞軍仍寫個人最佳

韓國羽球／讚山口茜速度快 戴資穎：想從她手上拿分不容易

韓國羽賽／直落二力退球后山口茜 戴資穎明與安洗瑩爭冠

韓國羽賽／戴資穎拍落張藝曼 女單F4再度會師4強賽

相關新聞

擊劍／合豐盃全國兒童少年積分賽新竹開戰 700餘選手與賽

2023第二次合豐盃全國兒童少年擊劍積分賽，7/21至7/23於新竹市體育館舉行。 共計3天的賽事，吸引了來自香港、美國華僑、全國各校擊劍隊及擊劍俱樂部，各項目共計約700人次之優秀選手參賽！

日本羽賽／林俊易不敵丹麥球王 戴資穎明中午登場

總獎金85萬美金、屬BWF超級750系列的日本公開賽今天點燃戰火，我國「左手重砲」林俊易壓軸場挑戰丹麥「世界球王」安賽龍...

世大運／楊勇緯領軍首批中華代表隊抵成都 體育署長接機

2023年成都世大運將在7月28日開幕，台灣代表隊首批選手，包括柔道好手楊勇緯在內共66人今天抵達中國成都，體育署長鄭世...

世大運／中華隊抵成都備戰 首金最快29日出爐

成都世大運28日將登場，台灣代表團已分批抵達當地，大專體總會長王淑音今天預估，29日射擊女子10公尺空氣步槍，有望挑戰台...

女足世界盃／菲律賓1比0爆冷氣走紐西蘭 奪隊史首勝

首次闖入女子世界盃會內賽的菲律賓今天以1比0爆冷擊敗東道主之一的紐西蘭，靠著前鋒勃登上半場一記頭錘進球建功，讓這支不被看...

日本羽賽／「麟洋配」闖關 宋碩芸寶島內戰逆轉白馭珀

總獎金85萬美金元、屬BWF超級750系列的日本公開賽今天點燃戰火，首日賽程共9組台將出賽，包括3組男雙「麟洋配」王齊麟...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦