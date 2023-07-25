日本羽賽／林俊易不敵丹麥球王 戴資穎明中午登場

總獎金85萬美金、屬BWF超級750系列的日本公開賽今天點燃戰火，我國「左手重砲」林俊易壓軸場挑戰丹麥「世界球王」安賽龍，首局一度追到17：18，可惜逆轉差一步，以17：21、10：21吞下交手2連敗，沒能成為今天第4組晉級的台將。

今天進行的首日賽程共9組台將出賽，包括3組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、李哲輝／楊博軒和「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，但李楊配和「楊肉盧」都敗給丹麥對手，只有「麟洋配」打下大陸對手陳柏陽／劉毅晉級。

先登場的2場混雙，前兩周在美國公開賽拍下冠軍的葉宏蔚／李佳馨3局力退印度組合，成為今天率先出線的台將；楊博軒／胡綾芳連輸2局敗給泰國對手。

單打今天共有2名男將和2名女將登場，去年打進決賽的「一哥」周天成碰世界排名20的印度斯里坎（Kidambi Srikanth）遭狙擊，2局都一路落後下以兩個13：21吞敗，止住對戰6連勝；女單上演「寶島內戰」，宋碩芸以14：21、21：17、21：18逆轉自家人「小小白」白馭珀，成為率先晉級的單打台將。

壓軸登場的林俊易沒能突破安賽龍，接續將轉往成都參加世大運。

明天5個單項全面開戰，共有8組台將要爭取晉級資格，包括男雙第4組台將葉宏蔚／蘇敬恒將碰地主古賀輝／齋藤太一，2012年在日本奪下生涯第一座超級賽金盃的戴資穎也要登場。

剛在南韓公開賽打進決賽的小戴，去年日本公開賽闖進4強，今年將以第4種子身份出賽；小戴首戰對手原本是加拿大女將李文珊，李文珊退賽後，對手改成世界排名47的加拿大20歲小將張文玉，約台灣時間中午12點半進行。