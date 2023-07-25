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世大運／楊勇緯領軍首批中華代表隊抵成都 體育署長接機

中央社／ 台北25日電
中華隊楊勇緯(前)抵達成都。 體育署長鄭世忠臉書
中華隊楊勇緯(前)抵達成都。 體育署長鄭世忠臉書

2023年成都世大運將在7月28日開幕，台灣代表隊首批選手，包括柔道好手楊勇緯在內共66人今天抵達中國成都，體育署長鄭世忠也親自接機，希望最短時間內讓選手進入備戰狀態。

今年成都世界大學運動會，台灣代表團共計有319名成員，將分成5梯次出發。今天抵達的66名選手，包括柔道、射擊、韻律體操、桌球、羽球、跆拳品勢、武術、網球等項目，都是搭乘商務艙或豪華經濟艙。

「柔道男神」楊勇緯也特地在起飛前，在臉書貼出所有代表隊都搭乘商務艙的大合照。

提前1天到成都的體育署長鄭世忠親自到機場接機，他在接受媒體訪問時說：「我們會用最短的時間來幫助選手瞭解辦公室、醫療室、選手村以及交通路線等，讓選手抵達後可以盡快進入備戰狀態。」

鄭世忠也提到，「儘管這次有些場地比較遠，但保證每個代表隊都會分配到醫生和防護員，給予最即時的照護。若不幸有選手在比賽期間確診，我們也有準備了特效藥，讓選手的不適感降到最低。」

鄭世忠也提醒選手：「成都的飲食都比較偏辣，如果自己身體容易腸胃不適者，可能要小心挑東西吃，至於天氣部分雖然悶熱，但大致來說跟高雄國訓中心差不多，相信選手適應上不會有問題。」

台灣代表團預定明天參加國際大學運動總會（FISU）的執委會會議，將確認開幕典禮儀節及進場順序等相關事宜，並且會在選手村舉行升旗儀式。

體育署 楊勇緯 羽球

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