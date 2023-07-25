世大運／中華隊抵成都備戰 首金最快29日出爐

成都世大運28日將登場，台灣代表團已分批抵達當地，大專體總會長王淑音今天預估，29日射擊女子10公尺空氣步槍，有望挑戰台灣隊本屆首金。

成都世界大學運動會原訂2021年舉行，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，兩度延期，延至今年7月28日至8月8日進行。台灣這次共派出212名台灣選手參賽，包括東京奧運國手「鞍馬王子」李智凱、「柔道男神」楊勇緯、「台灣蝶王」王冠閎、跆拳道選手羅嘉翎等人。

台灣代表團這次分5梯次出發，首批包括射箭、籃球、排球等選手，已於23日抵達成都，今天共有66名選手啟程，涵蓋柔道、射擊、韻律體操、桌球、羽球、跆拳品勢、武術、網球等代表隊。

提前抵達當地的體育署長鄭世忠今天也到場接機，他接受媒體聯訪時表示：「這2天我覺得氣候還可以接受，因為成都飲食可能偏辣一點，選手腸胃部分，我們有交代隊醫要帶一些腸胃藥，如果有不小心確診，也有準備特效藥（清冠一號）。」

王淑音接受中央社記者訪問時表示，這次辦理進入選手村手續一切順利，原先預期需要3個小時，今天僅1個多小時就完成。

體育署先前保守估計今年世大運目標5金，王淑音表示，觀察賽程安排，29日射擊項目女子10公尺空氣步槍，有機會挑戰首面金牌，「但我們希望所有隊員都有機會爭奪金牌」。

根據世大運參賽名單，3名射擊女將林穎欣、宋諭婷、陳淇最有機會率先幫助台灣隊獎牌開張，其中林穎欣曾拿下2019年10公尺空氣步槍女團銀牌，而女子10公尺空氣步槍則射下銅牌，今年將力拚升級獎牌成色。

曾勇奪東京奧運柔道銀牌的楊勇緯29日也將在男子60公斤級上陣，第2次參加世大運的他，將尋求個人首面獎牌。