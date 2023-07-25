日本羽賽／「麟洋配」闖關 宋碩芸寶島內戰逆轉白馭珀

總獎金85萬美金元、屬BWF超級750系列的日本公開賽今天點燃戰火，首日賽程共9組台將出賽，包括3組男雙「麟洋配」王齊麟／李洋、李哲輝／楊博軒和「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，但李楊配和「楊肉盧」都敗給丹麥對手，首日賽程只有「麟洋配」打下16強門票。

世界排名18的「麟洋配」首度遭遇世界排名43的大陸組合陳柏陽／劉毅，第一局比數拉鋸，「麟洋配」15：16落後時打出一波5：0攻勢鎖定勝利，以21：17先下一城；第二局「麟洋配」7：6時再打出一波連拿5分猛攻，拉開差距下以21：11打下勝利。

世界排名15的「楊肉盧」碰世界排名第9的丹麥組合阿斯特魯普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen）先盛後衰，以21：19、9：21、17：21遭逆轉；世界排名21的李哲輝／楊博軒錯失首局的「賽末點」機會，以21：23、16：21不敵世界排名33的丹麥組合貝伊（Jeppe Bay）／摩爾菲德（Lasse Mølhede）。

男雙第4組台將葉宏蔚／蘇敬恒明天登場，對手是日本組合古賀輝／齋藤太一。

今天單打登場的3名台將，目前世界排名第7的「一哥」周天成碰世界排名20的印度斯里坎（Kidambi Srikanth）遭狙擊，2局都一路落後下以兩個13：21吞敗，止住對戰6連勝。

女單上演「寶島內戰」，宋碩芸以14：21、21：17、21：18逆轉自家人「小小白」白馭珀，成為率先晉級的單打台將。剛在南韓公開賽打進決賽的小戴，2012年就在日本公開賽奪下生涯第一座超級賽金盃，去年也闖進4強，今年將以第4種子身分出賽，首戰將在明天登場，對手是加拿大女將李文珊。