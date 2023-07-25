金恩盃／詹皓晴打到抽筋遭逆轉 中華隊敗給大洋洲

名列2023金恩盃亞大區二級女網賽頭號種子，中華隊今天遭遇大洋洲卻踢到鐵板，第一點單打上陣的詹皓晴打到抽筋，苦戰三盤遭到逆轉，第二點的李珮琪又以直落2輸球，連輸2點吞下首敗。

主要項目是雙打的詹皓晴，連兩天擔綱單打，今天碰阿皮薩（Violet Apisah）以6：2先下一城，但決勝盤5：4浪費「賽末發球局」優勢，反遭對手連破帶保連趕3局，歷時2小時50分鐘以6：2、5：7、5：7飲恨。

詹皓晴第二盤一度申請傷停，第三盤開賽前，接受防護員的緊急治療，她說：「我本來就不是單打選手，但教練的安排一定有他的用意。比賽中間，我的雙腿輪流微微抽筋，但都強忍住，想辦法盡力伸展。賽後收操時就真的抽筋了。」

詹皓晴坦言，太久沒有打單打，兩盤5：5的關鍵時候，對方表現比較好，「我從青少年之後就很少參加單打，經驗不夠多，但我想辦法盡力做好，可惜結果不是我想要的。」

第二點的李珮琪面對對手李英洙（音譯），同樣上演超過2小時大戰，可惜關鍵時刻沒能把握，以2個5：7吞敗。

第三點雙打是排詹家姊妹詹詠然／詹皓晴上陣，中華隊連輸2點後，第3點雙打不影響結果，詹家姊妹依舊聯手出賽。

金恩盃亞大區第二級共有12隊角逐，中華隊和新加坡、巴基斯坦、香港、關島、大洋洲被分在A組；紐西蘭是第二種子，和印尼、斯里蘭卡、蒙古、馬來西亞、土庫曼被分在B組，每組採單循環賽，各組戰績最佳前2名進行交叉準決賽，兩場勝方晉級2024亞大區一級。中華隊昨天輕取新加坡，今天雖不敵大洋洲，仍有機會取得分組前2、爭取唯二升上亞大區一級的門票