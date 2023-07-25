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女足世界盃／史上最嫩 韓16歲少女出賽改寫紀錄

中央社／ 雪梨25日綜合外電報導
16歲少女代表韓國出征女足世界盃。 路透社
16歲少女代表韓國出征女足世界盃。 路透社

韓美混血少女凱西．俞真．菲爾今天在韓國0比2敗給哥倫比亞的比賽替補上場，以16歲零26天的年紀，成為世界盃女足賽最年輕的上場球員。

法新社報導，擔任前鋒的凱西．俞真．菲爾（Casey Yu-jin Phair，譯音）在美國出生，青少年時期曾被美國隊徵召，現在首次替韓國披掛上陣。

她今天在第78分鐘上場，打破奈及利亞女將席津（Ifeanyi Chiejine）1999年世界盃以16歲零34天出賽的紀錄。

菲爾的父親是美國人，母親是韓國人，她是第1位入選韓國女足成年隊的混血球員。

韓國隊在本屆世界盃首戰面對哥倫比亞毫無招架之力，全場僅射門5次，但賽後英格蘭籍總教練貝爾（Colin Bell）盛讚菲爾是球隊未來。

61歲的貝爾說：「她應該得到上場機會，她訓練得非常好，和其他人一樣好。」

「這也是個訊號，代表這就是未來，她就是未來。」「我們需要強壯、速度快、身體素質好的球員。」

貝爾在比賽前表示，他想「保護」菲爾，不要讓她被太多媒體炒作，還暗示下一場遭遇摩洛哥時，會給菲爾更多上場時間。

他說：「她帶給我們能量和力量，這正是我們需要加強的地方，每個球員都需要在下一場比賽有所提升。」

他補充道：「我想讓她加入，給她那種體驗。」

他並提及菲爾今天刷新的紀錄：「至少我們今天締造了歷史。」

Sports朝鮮報導，菲爾在4月舉辦的2024年亞足聯U-17女子亞洲盃預賽出賽3場，射進5球，是隊內進球數最多的球員。她在世界盃女足賽最後徵選階段的6月入隊，和前輩共同訓練了3個多星期後，被選入最終出賽陣容。

英格蘭

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