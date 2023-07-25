桌球／「桌球教父」莊智淵親自指導！華航首辦公益營隊培養明日之星

為了培育更多體育幼苗，中華航空特別聯手「桌球教父」莊智淵，今天公益桌球營親身指導60位小球員，透過國手級的經驗傳承，為台灣孕育更多為國爭光的明日新星。

華航首度舉辦公益桌球營，資深副總經理賴銘輝親臨開訓，與學童們一同體驗揮拍活力，並鼓勵對桌球充滿熱情的小朋友，把握難得的學習機會，享受運動的樂趣，也期盼為台灣桌壇孕育更多新血。

杭州亞運將成「七朝元老」的莊智淵表示，首次參加華航公益活動收穫滿滿，很開心能透過自身的經驗與小朋友們互相交流，並鼓勵他們勇敢追夢、積極行動。

莊智淵以教練身份近距離指導，透過基礎擊球、發球殺球、正反手推擋及對打練習等專業訓練，在短時間內增進小小學員桌球技巧，也安排分組競賽、「挑戰莊智淵」等趣味活動，讓小朋友們與莊智淵開心互動，在國手級教練與訓練員的傳授下，從運動與遊戲中留下快樂難忘的暑假回憶。

莊智淵長期關懷流浪動物認養，華航也特別在此次活動選購芥菜籽文創與台灣動物緊急救援小組推出的流浪動物繪本《不完美的寶貝》，致贈給大有國小學童，透過生命教育的力量，教導孩子們關懷及保護動物。

大有國小為桃園市重點發展學校，肩負推廣桌球的重要任務，長期致力培育當地學童，大有國小桌球隊近期甫於總統盃比賽中脫穎而出，奪得全國前4名的佳績，表現相當亮眼。華航長年支持體育發展，透過舉辦公益訓練營，傳遞正向積極的運動精神，也期待每個小球員球技更上一層樓。