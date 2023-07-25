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女足世界盃／問摩洛哥女足是否有同性戀 BBC為不適當問題道歉

中央社／ 墨爾本25日綜合外電報導
摩洛哥隊長切巴克。 路透社
摩洛哥隊長切巴克。 路透社

摩洛哥隊昨天在世界盃女足賽首戰以0比6敗給德國隊，英國廣播公司（BBC）記者在賽前記者會問摩洛哥隊長，隊內是否有同性戀者，BBC為這個「不適當」的問題道歉。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，BBC世界新聞頻道（World News）的記者問隊長切巴克（Ghizlane Chebbak）：「在摩洛哥，發展同性戀戀情是非法的。妳們隊上是否有任何同性戀球員，她們在摩洛哥過著怎麼樣的生活？」

記者會主持人從中打斷，說：「不好意思，這是非常政治性的問題，我們只能問與足球有關的問題。」

這名記者回覆：「不，這不政治性。這跟人有關，這與政治無關。請讓她回答這個問題。」

BBC發言人事後向CNN表示：「我們很遺憾（旗下記者）提出不適當的問題。我們無意造成任何傷害或不安。」

BBC記者提問之後，其他記者再問了一個問題，摩洛哥隊的賽前記者會才結束。

根據人權觀察（Human Rights Watch）：「摩洛哥法律把同性之間的『性偏差』行為認定為非法。摩洛哥刑法第489條對同性關係最高可處有期徒刑3年，以及最高1000迪拉姆（約新台幣2875元）罰款。」

當時在記者會現場的運動新聞網站「運動員」（The Athletic）記者楊恩（Steph Yang）說，「一些摩洛哥媒體顯然對這個問題感到很不愉快」。

同在現場的加拿大廣播公司體育部（CBC Sports）記者阿邁德（Shireen Ahmed）寫道，這名記者的問題「完全不得體」。她說：「降低傷害很重要，問隊長或教練這種問題沒有必要。」

阿邁德寫道：「當你知道這是不被允許時，還問一名球員關於她隊員的狀況，以及她們是否為同性戀者，還有這對她們有什麼影響，這樣很奇怪，而且很不得體。隊長不能幫隊員出櫃，也不能對政策發表評論，因為這也會讓她們陷入險境。」

楊恩

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