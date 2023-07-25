台電2023排球FUN電營關懷偏鄉 挖掘台灣排壇未來之光
屏東縣內5間國中小，近300名學童及家長參與由台電舉辦的「台電2023排球Fun電營」，今上午在屏東縣立體育館舉辦開幕典禮；台電屏東區處長饒祐禎表示，台電夏令營隊因疫情已停辦3年，希望藉此項活動的舉辦，提升國內排球運動的風氣與實力，培養小球員奮鬥不懈的精神，扎根基層體育，發掘台灣排壇未來之光。
此次營隊有屏東勝利、崇蘭、賽嘉及佳義國小、至正國中等5間國中小參與，接觸排球，帶起學童運動風潮，另台電屏東區營業處也在現場宣導節約用電，藉此機會與民眾和小朋友分享家庭節電的小撇步。
饒祐禎表示，台電長期致力於國家體育活動發展，除培育無數國手為國爭光，對於運動向下扎根不遺餘力，台電的夏令營隊因疫情已停辦3年，希望藉此活動提升國內排球運動的風氣與實力，也期望透過各球類競賽，培養小球員奮鬥不懈的精神，以及球場禮儀、團隊合作等良好態度，達到扎根基層體育，並在競賽過程中發現台灣排壇的未來之光。
他說，節能減碳、愛護地球是全球努力目標，期望透過此次經驗交流，也將落實節電的普世價值傳達到社區、社團及學校等社會基層，共創台電與用戶雙贏。
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