台電2023排球FUN電營關懷偏鄉 挖掘台灣排壇未來之光

屏東縣內5間國中小，近300名學童及家長參與由台電舉辦的「台電2023排球Fun電營」，今上午在屏東縣立體育館舉辦開幕典禮；台電屏東區處長饒祐禎表示，台電夏令營隊因疫情已停辦3年，希望藉此項活動的舉辦，提升國內排球運動的風氣與實力，培養小球員奮鬥不懈的精神，扎根基層體育，發掘台灣排壇未來之光。

此次營隊有屏東勝利、崇蘭、賽嘉及佳義國小、至正國中等5間國中小參與，接觸排球，帶起學童運動風潮，另台電屏東區營業處也在現場宣導節約用電，藉此機會與民眾和小朋友分享家庭節電的小撇步。

饒祐禎表示，台電長期致力於國家體育活動發展，除培育無數國手為國爭光，對於運動向下扎根不遺餘力，台電的夏令營隊因疫情已停辦3年，希望藉此活動提升國內排球運動的風氣與實力，也期望透過各球類競賽，培養小球員奮鬥不懈的精神，以及球場禮儀、團隊合作等良好態度，達到扎根基層體育，並在競賽過程中發現台灣排壇的未來之光。