成都世大運／柔道男神在內 中華代表團最大團抵達成都

因疫情一再延期的成都世大運本周終於要登場，中華代表團選手最大團今天上午自桃園機場出發，在教育部次長林騰蛟陪同下，選手搭乘華航商務艙及豪華經濟艙前往成都，日前陪同第一團選手出發的體育署署長鄭世忠署親自在成都天府機場接機，期待選手們在競賽場上盡情展現天賦與日以繼夜的苦練成果。

我國代表團共計有319位成員，分成5梯次出發，今日的66位選手，包括柔道、射擊、韻律體操、桌球、羽球、跆拳品勢、武術、網球等代表隊，「柔道男神」楊勇緯也透過社群分享出發成都的動態；選手們昨天就在大專體總的安排之下入住過境旅館，今天上午8時25分搭乘華航CI 551客機起飛，上午11時30分抵達成都天府機場。

鄭世忠特別感謝華航及長榮全力協助安排廣體客機，讓全數選手均能乘坐商務艙及豪華經濟艙的座位，旅途舒適自在，減少舟車勞頓之苦。

鄭世忠今天上午也到選手村了解團本部設置情形，他表示，大專體總及隊醫在抵達首日已設置好團本部及醫護室，及連絡各訓練場館，務必做好後勤支援工作，讓選手迅速進入備戰狀態。

中華代表團預計明天參加FISU執委會會議之後，將會確認開幕典禮儀節等相關事宜，26日在選手村升旗。