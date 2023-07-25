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游泳／王冠閎世錦賽200蝶晉級16強 晚間拚決賽門票

中央社／ 台北25日電
「台灣蝶王」王冠閎今天在世界游泳錦標賽男子200公尺蝶式預賽游出1分55秒17，再達奧運A標，排名分組第2，以總排名第4晉級晚間的準決賽16強。 聯合報系資料照
「台灣蝶王」王冠閎今天在世界游泳錦標賽男子200公尺蝶式預賽游出1分55秒17，再達奧運A標，排名分組第2，以總排名第4晉級晚間的準決賽16強。 聯合報系資料照

「台灣蝶王」王冠閎今天在世界游泳錦標賽男子200公尺蝶式預賽游出1分55秒17，再達奧運A標，排名分組第2，以總排名第4晉級晚間的準決賽16強，將力拚首位闖進世錦賽決賽台將。

東京奧運游泳國手王冠閎為100蝶式、200蝶全國紀錄保持人，他在今年全國大專校院運動會男子200蝶游出1分55秒42成績，達到巴黎奧運A標的1分55秒78，提前獲得奧運門票。

王冠閎在迎接成都世界大學運動會首秀前，先出征在日本福岡舉行的世界游泳錦標賽，他這次僅報名男子200蝶，今天從第5組第2水道出發。

值得一提的是，王冠閎同組對手來頭不小，包括東京奧運200蝶銀牌得主日本選手本多燈、銅牌得主義大利選手布迪索（Federico Burdisso），而瑞士選手龐蒂（Noe Ponti）則在東奧100蝶摘銅。

王冠閎今天預賽游出1分55秒17，成績比今年全大運還快，再次達到巴黎奧運A標，排名分組第2，僅次於日本選手本多燈，總排名高居第4名，也完成賽前前進16強準決賽的目標。

男子200蝶準決賽將於今晚登場，王冠閎去年曾闖進在匈牙利布達佩斯的世錦賽準決賽，已締造台灣男子游泳選手的新紀錄。

王冠閎今天晚間將爭取決賽門票，希望能再締造歷史新頁，教練黃智勇接受中央社記者訪問時表示，「目前沒有台灣男子選手挑戰成功過，拚看看。」

王冠閎 世錦賽 全大運

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