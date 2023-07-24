女足世界盃／波傑斯大秀帽子戲法 巴西4比0宰巴拿馬

巴西隊今天靠著中場大將波傑斯大秀帽子戲法、個人包辦三個進球，終場以4比0踢倒巴拿馬，在2023女子世界盃足球賽F組小組賽旗開得勝，取得積分3分在F組暫列第一。

波傑斯（Ary Borges）在第19分鐘和第39分鐘各攻進一球，助巴西隊在上半場結束時取得2比0領先。

下半場，前鋒喬奧（Beatriz "Bia" Zaneratto João）在第48分鐘時攻門破網，巴西隊以3比0領先。這個進球是波傑斯漂亮助攻下完成。

波傑斯在第70分鐘時再度攻門破網，上演帽子戲法，個人包辦三個進球。這是本屆比賽迄今首次出現帽子戲法。

巴西隊積極搶攻，全場共射門32次，射正10次；相較之下，巴拿馬隊全場射門只有6次，2次射正。

賽前各方普遍看好巴西隊，她們不負眾望，取得第一勝。巴西隊迄今8屆比賽每屆都打進會內賽，但她們從未贏過冠軍。