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體操／丁華恬減重拚亞運 世大運平衡木先降難度試水溫

中央社／ 台北24日電
丁華恬。 全大運提供
丁華恬。 全大運提供

成都世大運28日將登場，教練蔡恆政今天說，「體操精靈」丁華恬這次世大運平衡木將先調降難度，先求把動作做好。為備戰亞運，他透露，愛徒近期也在減重，盼能找回以往體能。

丁華恬儘管年僅20歲，但已有亞洲體操錦標賽、世界體操錦標賽參賽經驗，還曾參加過東京奧運，但因成都世界大學運動會延期2年，因此丁華恬直到今年才將迎接個人世大運首秀。

台灣女團今年6月體操亞錦賽拿下隊史首面銅牌，並取得世錦賽資格，丁華恬也是成員之一，但她在個人擅長平衡木的項目，因求好心切，挑戰難度5.8分動作，未能發揮水準，僅獲得11.900分，資格賽名列第19，無緣決賽。

教練蔡恆政接受中央社記者訪問時表示，為減輕丁華恬心理負擔，世大運會先將平衡木難度下調至5.4分，「先做好、先做漂亮 ，看能不能晉級決賽，再決定要不要調整難度」。

丁華恬從升國中那年暑假起，就開始接受蔡恆政指導至今，近期剛滿8年，看著愛徒因體重上升，以往體能優勢逐漸消失，連帶影響對動作的掌握度，也讓蔡恆政相當著急。

蔡恆政表示，丁華恬在亞錦賽過後已有危機感，近期體重略減，並提升肌肉量，希望丁華恬在亞運前能再持續減重，以找回昔日體能，並在亞運繳出好成績。

女子體操資格賽暨團體決賽預計8月3日登場，台灣體操代表隊預計7月28日搭機啟程，提前赴當地做準備，蔡恆政看好，丁華恬、賴品儒有機會在世大運平衡木項目拿下前3名，而吳幸芬在跳馬項目，同樣也有登上頒獎台的潛力。

團體項目部分，蔡恆政表示，預計女子組有9隊參賽，中國、日本可望拿下前2名，他希望台灣女團這次至少追平上屆第5，並朝第3名邁進。

丁華恬 亞運 世錦賽

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