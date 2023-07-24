女足世界盃／德國6比0大勝摩洛哥
德國隊今天在2023女子世界盃足球賽H組小組賽以6比0狂勝摩洛哥隊，漂亮取得首勝，為爭奪隊史第3冠打響第一砲。
德國隊攻勢凌厲，首次打進會內賽的摩洛哥隊完全不是對手，6比0的懸殊結果，成為大會開賽迄今以來最為一面倒的一場比賽。
德國隊隊長、前鋒波普（Alexandra Popp）在第11分鐘和第39分鐘兩度頭錘破網，德國隊上半場踢完就已取得2比0領先。
下半場甫開賽，中場球員比爾（Klara Buehl）第46分鐘攻門建功，德國隊以3比0領先。
第54分鐘時，摩洛哥隊後衛艾特（Hanane Aït ElHaj）擺烏龍球，將球送進自家球門內，德國隊取得4比0領先。無獨有偶，摩洛哥隊後衛雷杜阿尼（ZinebRedouani）第79分鐘又將球踢進自家球門，德國隊以5比0領先。
第90分鐘，德國隊靠著替補上陣的前鋒許勒爾（Lea Schueller）攻門破網，取得6比0領先。
整場來看，德國隊砲火猛烈全場共射門15次，射正7次；相較之下，摩洛哥隊全場射門只有6次，4次射正。摩洛哥隊是首支打進會內賽的阿拉伯國家隊伍。
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