日本羽賽／周天成打頭陣 林俊易挑戰世界球王

總獎金85萬美元、屬BWF超級750系列的日本公開賽緊接著南韓公開賽登場，明天首日賽程共9組台將出賽，包括我國「一哥」周天成、黃金男雙「麟洋配」王齊麟／李洋都將上陣，「左手重砲」林俊易更抽到籤王，首戰就要在第一球場壓軸戰挑戰丹麥「世界球王」安賽龍。

日本公開賽多在東京舉行，去年移師大阪，今年回到東京，寶島羽將只有「一姊」戴資穎列第4種子，目前世界排名第7的「一哥」周天成和「羽球王子」王子維都沒排上種子。

小天去年打進日本公開賽決賽，最終雖不敵地主西本拳太，亞軍成績仍創個人參賽最佳紀錄，今年首輪將碰世界排名20的印度斯里坎（Kidambi Srikanth）；過去7度對決，小天取得6勝1敗絕對優勢。

共有3名台將進入男單會內賽，小天和「左手重砲」林俊易首日就要上陣，世界排名24的林俊易更要二度挑戰安賽龍。

首日賽程包括「麟洋配」，李哲輝／楊博軒和「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵都將上陣；前兩周在美國公開賽拍下冠軍的混雙組合葉宏蔚／李佳馨，和楊博涵／胡綾芳都將出賽，女單白馭珀和宋碩芸更要上演「內戰」戲碼。

剛在南韓公開賽打進決賽的小戴，2012年就在日本公開賽奪下生涯第一座超級賽金盃，去年也闖進4強，今年將以第4種子身分出賽，首戰將在週三登場，對手是加拿大女將李文珊。