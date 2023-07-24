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女足世界盃／義大利1比0氣走阿根廷

中央社／ 紐西蘭奧克蘭24日綜合外電報導
義大利進球，全隊歡呼。 美聯社
義大利進球，全隊歡呼。 美聯社

2023女子世界盃足球賽G組小組賽今天由義大利對陣阿根廷，義大利靠著吉雷利在第87分鐘頭錘破網，終場就以1比0氣走阿根廷，旗開得勝。

義大利上半場2次攻門破網，但都因越位、進球不算。阿根廷下半場開賽不久一記直接自由球，讓義大利門將嚇出一身冷汗。下半場時間過半，義大利同樣一記直接自由球差點攻門成功。

就在比賽看似就要以0比0握手言和之際，義大利會外賽進球王吉雷利（Cristiana Girelli）在第83分鐘替補上陣，4分鐘後就破網建功，打破僵局。

義大利此役攻勢明顯優於阿根廷，全場共射門12次，射正4次；相較之下，阿根廷全場射門只有5次，1次射正。

義大利憑此漂亮一勝，對於29日對決分組強敵瑞典，不啻打了一劑強心針。義大利在2019法國世界盃女足賽爆冷踢進八強，她們希望本屆能有相同的表現。

這是阿根廷第4次晉級女足世界盃會內賽，但她們迄今10場比賽一勝難求。阿根廷下一役對陣南非，有機會打破鴨蛋。

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