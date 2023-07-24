游泳／王冠閎世錦賽出戰200蝶 力拚16強備戰世大運

已獲得巴黎奧運參賽資格的台灣游泳好手王冠閎，明天將在世界水上運動錦標賽男子200公尺蝶式預賽登場，教練黃智勇說：「目標先拚進16強，也為接下來的世大運準備。」

年僅21歲的王冠閎在今年5月全國大專校院運動會的200公尺蝶式游出1分55秒42，達到巴黎奧運參賽A標的1分55秒78。

經過2個月的休息和訓練，王冠閎22日赴日本福岡參加世界水上運動錦標賽，明天早上將於預賽第5組出賽，同組的還有地主名將、東京奧運銀牌得主本多燈。

黃智勇在接受中央社電訪時說：「距離上次比賽也2個多月了，現在就是每個比賽都有階段性目標，這次來參加世錦賽，就是希望可以擠進前16名，我預估至少要游到1分55秒多就可以辦到。」

黃智勇透露，「今年兩大賽就是世大運和亞運，每個賽會都有調整期，成績也會一步一步提升，我們預計世錦賽結束後就會立刻飛成都，希望在世大運可以游到1分55秒，這樣就有機會拿金牌。」

上屆2019年拿坡里世大運，男子200公尺蝶式金牌成績為1分55秒63，銀、銅牌分別為1分55秒94、1分55秒99。

黃智勇說：「提前拿到奧運參賽資格心裡肯定會比較輕鬆一點，但今年的重要賽事還是得把成績做出來，等過了世大運這一關，亞運目標就是拚1分54秒出頭的成績，就很有機會替台灣爭取獎牌。」

2018年雅加達亞運的男子200公尺蝶式金牌，由日本名將瀨戶大也以1分54秒53獲得。