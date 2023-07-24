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歐都納無痕山林暌違3年復辦 梔梔號召年輕世代加入登山

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
「2023歐都納無痕山林」暌違3年舉辦，網紅梔梔也分享自身登山經驗。圖／驊采整合行銷提供
「2023歐都納無痕山林」暌違3年舉辦，網紅梔梔也分享自身登山經驗。圖／驊采整合行銷提供

「2023歐都納無痕山林」暌違3年舉辦，活動熱度依然不減，開報不到兩周累積超過五千人報名，其中最小山友年僅2歲、最年長為86歲，不僅年輕世代的參與率提升，參與活動更是不分年齡，全國老少對健康生活方式的意識大幅攀升。

今年活動11月18日於四大城市台北、台中、彰化、高雄，四條登山路線當日同登，活動報名熱烈，名額所剩不多，敬請山友把握機會。主辦單位多年推動環境永續、不斷推廣環境守護的理念，活動當天除登山運動外，現場更設有「歐都納-歐淨行動ALL CLEAN」專區，鼓勵民眾對保護自然環境的關注與參與。

曾為啦啦隊員現為高人氣網紅的梔梔也分享了自疫情期間至今，登山健行是個舒緩壓力好方法，更號召年輕世代加入登山行列，梔梔分享，登山是一種自我突破的運動，誠實的面對身體和心靈上的挑戰並逐步克服，每一次出發都需要做好充足準備，建議入門山友可以透過參加活動，累積登山經驗並建立固定運動的習慣。

這次活動主辦單位為推廣，報名即送超高CP值的回饋商品，並推出三種超值方案，報名至28日晚上11點59分截止，呼籲年輕世代把握最後報名機會，一起親近山林動起來。

歐都納創立48年來致力於推動ESG及友善環境的戶外推廣，在無痕山林活動當日現場展示「歐都納歐淨行動ALL CLEAN」專區，分享歐都納為地球友善所做的努力，現場也設有互動遊戲及抽獎環節，讓山友健康健行的同時、好玩好康享不完，激勵下一代為地球的未來而努力，廣邀山友一同報名參加。

啦啦隊

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