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金恩盃／謝淑薇登場！攜手小19歲新秀輕取新加坡

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
中華隊謝淑薇（右）和華裔小將盧曼琳出戰金恩盃。圖／四維體育推廣教育基金會提供
中華隊謝淑薇（右）和華裔小將盧曼琳出戰金恩盃。圖／四維體育推廣教育基金會提供

金恩盃亞大區第二級賽事今天在吉隆坡點燃戰火，中華隊前兩點單打由詹皓晴和李珮琪擔綱，今年包辦法網和溫布頓冠軍的「一姊」謝淑薇第三點上場，她搭配小19歲的華裔小將盧曼琳也沒遇到太大阻，讓中華隊3點全拿帶走勝利。

中華隊首戰碰新加坡，第一點單打由主攻雙打的詹皓晴領銜，她面對新加坡對手楊思婷，首盤只讓對手拿2局，第二盤更直接賞出「貝果」，讓楊思婷以2：6、0：6吞敗，

第二點單打，中華隊派出李珮琪，第三度入選的李珮琪遇陳曉燕也沒遇太大問題，第一盤就連下6局，全場僅耗時1小時又6分鐘就以6：0、6：4奪奪勝。

第三點謝淑薇登場，她搭配剛滿18歲的華裔小將盧曼琳合作，面對對手唐穎珊／葉慧琦，寶島組合再以6：3、6：1帶走勝利，為金恩盃開出紅盤。

金恩盃亞大區第二級共有12隊角逐，中華隊和新加坡、巴基斯坦、香港、關島、大洋洲被分在A組；紐西蘭是第二種子，和印尼、斯里蘭卡、蒙古、馬來西亞、土庫曼被分在B組，每組採單循環賽，各組戰績最佳前2名進行交叉準決賽，兩場勝方晉級2024亞大區一級。

中華隊成員包括謝淑薇，詹家姊妹詹詠然和詹皓晴，以及李珮琪及盧曼琳，教練何智仁，領隊楊蔚萌、副領隊陳鴻文，防護員吳雪寧。

中華隊謝淑薇（左）和華裔小將盧曼琳出戰金恩盃。圖／四維體育推廣教育基金會提供
中華隊謝淑薇（左）和華裔小將盧曼琳出戰金恩盃。圖／四維體育推廣教育基金會提供

中華隊 謝淑薇 詹皓晴

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