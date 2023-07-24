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日本冰壺美女藤澤五月脫了！參加健美比賽變超級筋肉人

聯合新聞網／ 綜合報導
藤澤五月健身前後。 截圖自推特
藤澤五月健身前後。 截圖自推特

來自北海道的日本冰壺運動員藤澤五月，2018年在平昌冬季奧運會助日本奪下史上首面冰壺銅牌後，因具備實力同時長相酷似南韓女星朴寶英，獲得不少粉絲。昨天她現身健美比賽，展現小麥膚色及健壯肌肉，和以往白皙甜美形成極大反差，令許多粉絲感到驚訝。

據日媒報導，藤澤五月昨天參加茨城縣水戶市的健美比賽「MOLA CUP」，她登場時笑說：「我平常不穿高跟鞋，待會可能跌倒，我先說聲對不起。」她接著大方展示健壯肌肉，最後獲得女子比基尼Novice項目第3名和Open項目第2名。

藤澤五月先前因暴瘦引起粉絲擔心。事實上，大約3個月前，她開始和提供私人健身教練及飲食指導服務的網紅交流，也受到對方鼓舞，因此決定積極鍛煉，準備參賽。

儘管她在健身上取得成就，但她目前只當成興趣，接下來要繼續專心備戰冰壺賽季，背起日本冰壺迷的期待。

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