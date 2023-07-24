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排球／日本男排擊敗義大利奪銅 46年來首度登世界大賽頒獎台

排球／日本男排擊敗義大利奪銅 46年來首度登大賽頒獎台

聯合新聞網／ 綜合報導
日本隊登上頒獎台。 歐新社
日本隊登上頒獎台。 歐新社

日本男排在VNL國家聯賽以25比18、25比23、17比25、17比25、15比9擊敗世界排名第3的義大利，奪下隊史首面銅牌，這是日本男排1977年後，首次在世界大賽奪牌。

上一次日本男排在世界大賽奪牌是1977年世界盃，當時拿到銀牌，接下來在奧運、世錦賽、世界盃及國家聯賽等大賽都無緣登上頒獎台。

日本先前以局數1：3，不敵世界排名第1的波蘭，無緣爭冠。銅牌戰面對義大利，日本隊長石川祐希攻下21分，獲選最佳主攻手。他賽後表示，「這是一場艱困的比賽，如果我們犯錯就會被擊敗，不過我們透過贏下比賽，證明實力。」

石川祐希也放眼明年巴黎奧運，「我們的個人能力提高，團隊配合也提高，每天都帶著明確目標練習，現在是第三名，目標是拿下第一。」

日本男排在本屆VNL預賽創下10連勝佳績。他們過程中擊敗不少強敵，包含東京奧運銅牌阿根廷、相隔30年再度擊敗的傳統勁旅巴西，日本的世界排名也上升到第5。

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