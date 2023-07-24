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3對3／技壓亞運國手 台中宏佳火雞奪宿霧大師賽門票

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
女子組冠軍由新北電信學院奪下。圖／ABSOLUTE 3x3提供
女子組冠軍由新北電信學院奪下。圖／ABSOLUTE 3x3提供

2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽本周在台北市香緹廣場進行第四回合賽事，兩組賽事都出現新科冠軍，男子組由台中宏佳火雞突破重圍，拿下本賽季首座單站冠軍，並取得參與宿霧大師賽的門票，女子組由新北電信學院首獲單站冠軍。

富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽本賽季前三回合賽事依序在屏東大鵬灣濱灣碼頭廣場、台中火車站及高雄旗津豐收廣場進行，其中男子組旗津造船者和女子組台北野貓各拿下兩座單站冠軍；本周台北站賽事在信義區香緹廣場展開，是聯盟賽連續四年在此地進行賽事，各隊卯足全力爭取佳績，冠軍隊伍也大洗牌。

男子組賽事中，台中宏佳火雞一路力退強敵挺進冠軍戰，對上首度爭冠的台北中華培訓隊更上演「準絕殺」，比賽結束前8秒靠著黃麒禕的打板外線氣走亞運國手汪哲宇在陣中的台北中華培訓隊，本賽季首獲單站冠軍，黃麒禕拿下此站MVP。

台中宏佳火雞去年以前身彰化紘亞實業參與聯盟賽，在總決賽帶走男子組冠軍，前進利雅德大師賽，今年又在能爭取出國挑戰的單站中脫穎而出，將能參與9月23、24日舉行的宿霧大師賽，替台灣力拚好成績。 

女子組賽事，台北野貓在上回合高雄站賽事尋求連三站封后失利，本周在台北站賽事再闖冠軍戰，但重返冠軍之路仍被新北電信學院攔下。新北電信學院靠劉惠茹單場獨攬8分，包括在比賽後段兩記拉開比數的重要兩分球，帶領球隊以18：12拿下勝利，單站冠軍到手，劉惠茹也獲得本站MVP。

ABSOLUTE 3x3聯盟賽第五回合賽事將在8月12日至13日於台南南紡購物中心進行，賽事將同步在ABSOLUTE 3x3 YouTube頻道直播。

男子組冠軍由台中宏佳火雞奪得。圖／ABSOLUTE 3x3提供
男子組冠軍由台中宏佳火雞奪得。圖／ABSOLUTE 3x3提供
2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽本周在台北市香緹廣場進行第四回合賽事，吸引許多觀眾。圖／ABSOLUTE 3x3提供
2023富邦人壽ABSOLUTE 3x3聯盟賽本周在台北市香緹廣場進行第四回合賽事，吸引許多觀眾。圖／ABSOLUTE 3x3提供

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