女足世界盃／法國對陣牙買加0比0握手言和

2023女子世界盃足球賽正進行小組賽事，世界排名第5的法國隊今天在F組迎戰排名第43的牙買加，雙方整場互有攻勢卻始終無法攻破球門，最終以0比0握手言和，兩隊各拿下一分積分。

今天這場賽事於澳洲的雪梨足球場（SydneyFootball Stadium）進行，約有3萬9000名球迷入場觀賽。

法國隊全場保持高控球率並創造大量得分機會，尤其在下半場第90分鐘，法國前鋒迪亞尼（Kadidiatou Diani）頭錘頂球卻擊中球門上方橫樑，差點打破平手僵局。

法國女足隊全場有13次射門、5次射正，明顯優於牙買加隊的6次射門、2次射正，但法國始終欠缺臨門一腳，無法成功破網。

牙買加於下半場的後防表現相當優異，擊退一波又一波攻勢，挫敗法國的進攻企圖。

各界原本普遍預期法國女足隊會以F組第一之姿晉級16強，但經過今天這場比賽後，他們的世界盃之旅恐出現變數。

法國踢平牙買加後，兩隊目前在F組都取得一分積分。法國下一場小組賽將於29日迎戰巴西，同樣在29日，牙買加將對決巴拿馬。