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網球／金恩盃分組出爐 謝淑薇：台灣網球最強時代

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇。 四維網球基金會
謝淑薇。 四維網球基金會

2023年金恩盃亞大區二級賽明天點燃戰火，今天抽出分組，中華隊以頭號種子身份從A組出發，力拚分組前2晉級升級賽的資格，帶著溫布頓女雙冠軍參戰的謝淑薇形容現在是台灣「網球最強時刻」，盼能留下紀錄。

金恩盃亞大區第二級共有12隊角逐，包括中華隊、香港、印尼、紐西蘭、馬來西亞、關島、巴基斯坦、蒙古、大洋洲、新加坡、斯里蘭卡、土庫曼，比賽分成兩組，每組6隊打單循環賽，每隊各打5場，採「2單1雙制」，各組第一晉級2024亞大區一級賽，爐主落入亞大區三級；今天分組出爐，中華隊和香港、巴基斯坦、新加坡、關島、大洋洲同組。

金恩盃攸關奧運參賽資格，在奧運周期內必須至少代表國家參加兩次2次金恩盃，目前定居巴黎的謝淑薇先前就已透露想參加2024年巴黎奧運，今年加入中華隊參加金恩盃。今天她在社群有感而發寫道，現在是台灣「網球最強的時代」，試試看能下些什麼，「能不能參賽，能不能奪牌，盡人事，聽天命。」

中華隊這次成員包括謝淑薇，詹家姊妹詹詠然和詹皓晴，以及李珮琪及盧曼琳，教練何智仁，領隊楊蔚萌、副領隊陳鴻文，防護員吳雪寧。

詹家姊妹。 四維網球基金會
詹家姊妹。 四維網球基金會

中華隊 謝淑薇 詹皓晴

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