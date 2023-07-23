空手道／亞錦賽對打團體賽 中華女子隊勝日本摘銅

在馬來西亞麻六甲舉行的空手道亞洲錦標賽，今天進行最後一天團體賽事，中華女子代表隊靠著陳姿云、趙柔、余彥儀聯手，以2比1的點數在對打項目擊敗強權日本，拿下銅牌。

總計3天的空手道亞錦賽事，台灣共斬獲1金3銅，獎牌全來自對打項目，包括金牌辜翠萍，銅牌余彥儀、吳峻維以及今天的女子團體對打。

空手道對打團體賽採3點2勝制，對戰選手不分量級，等於教練必須在排棒次時就得猜測對方可能排出的選手。中華女子空手道代表隊先擊敗哈薩克、印度，接著敗給伊朗落入敗部，再以2比1擊敗日本摘銅。

中華女子空手道對打團體賽依序排出陳姿云、趙柔、余彥儀，結果陳姿云以0比5落敗，接著趙柔以5比4險勝對手，關鍵第3棒的余彥儀，雖然和對手戰成1比1，但由於余彥儀比對手早得分，因此第3點判定台灣獲勝。

帶隊教練鄧世瑀接受中央社電訪時表示，其實台灣女子空手道實力在世界上非常有競爭力，只不過湊在一起打團體賽時變數比較大，至少今天大家對上日本時並沒有畏戰，還是很努力拿出最好的一面。

鄧世瑀說：「日本前2棒就派出最強的選手，想要直落2過關，沒想到第2棒被我們拿下勝利後，日本隊也有點慌了，雙方氣勢一消一長，我們才能帶走這面銅牌。」

鄧世瑀透露，其實第2棒的趙柔也是沙場老將，曾經在2014年仁川亞運獲得銅牌，是今天團體賽的關鍵人物。