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自由車／亞運國手備戰！場地錦標賽台中登場

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞運國手張誌盛積極備戰。圖／台中市運動局提供
亞運國手張誌盛積極備戰。圖／台中市運動局提供

為期2天的「112年全國自由車場地錦標賽」今天在台中市清水自由車場點燃戰火，全台逾百名頂尖好手齊聚台中，為備戰2023亞洲運動會及累積相關賽事積分努力。教練林昆鴻提到，杭州亞運9月底登場，自己是第一次擔任亞運代表隊教練，盼選手在亞運秒數能突破個人最佳紀錄，把名次往前推進，更希望能在亞運奪牌，取得佳績。

台中市府運動局長李昱叡表示，市長盧秀燕非常重視台中自由車運動，積極投入資源培育人才與優化場館，歡迎全國好手齊聚，預祝選手佳績連連，前進亞運。

李昱叡指出，台中市培育眾多自由車菁英選手，包括釜山亞運金牌林志勳、廣州與仁川亞運金牌蕭美玉、2020東京奧運國手馮俊凱，今年台中市教練林昆鴻、選手蕭世鑫、楊勝凱、康世峰、張誌盛、蕭美玉、曾可妡、王慈均、陳靖云也即將出征亞運，彰顯台中推動自由車運動的成果。

國手王慈均表示，本屆參賽希望能在200公尺計時賽破大會紀錄，目前備戰亞運是以團隊項目為主，第一次參加亞運很開心，希望不會辜負大家的期待；康世峰也透露，此次參加全國賽，在200公尺計時賽，希望可以突破個人在室外的最佳紀錄，並以亞運奪牌為目標。

112年全國自由車場地錦標賽是自由車協會年度國內重要自由車競賽，分為男、女菁英組及男、女青年組等4個組別，包含爭先賽、競輪賽、集體出發、全能賽、團隊追逐賽、團隊競速賽及美式接力等亞奧運項目，此次賽事地主隊好手精銳盡出，賽事精彩可期。

亞運 自由車 2020東京奧運

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