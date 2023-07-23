游泳／王星皓前國手姑姑相助拚亞運 表弟也有奧運夢

台灣游泳好手王星皓剛結束美國移地訓練後，隨即轉戰世錦賽，教練王耀偉今天說，定居在美國的王星皓姑姑王琪8月將攜子來台協助特訓，而她的兒子未來也有意代表台灣出征奧運。

東京奧運國手王星皓目前為男子200公尺混合式和400公尺混合式全國紀錄保持人，他在2019年拿坡里世界大學運動會男子200公尺混合式以1分59秒87摘銅，也是台灣首名在世大運奪牌的泳將。

王星皓在東京奧運後陷入低潮，身為教練兼父親的教練王耀偉看在眼裡，很早就為兒子緊張，直到今年5月全大運後，看到王星皓開始有危機感，也讓他稍微鬆口氣。

王耀偉接受中央社記者訪問時表示，「星皓個性比較不會那麼容易緊張，會等到最後時間急迫，才會有行動力，全大運比完後，危機感就出來。」

王星皓即使今年已滿24歲，但在父親眼中有時候還是個大男孩，在台灣還有不少事情需要父親操辦，但這次前往美國為期2個月移地訓練，不僅訓練成績有所進步，生活自理能力提升和心態轉變，也讓王耀偉大為改觀，他表示，「星皓之前在國內比較被動，常常讓我生氣，這次回來再看到他，覺得變得更壯了，也長大了。」

王星皓原本結束美國移地訓練後，將參加成都世大運，而他後來主動要求將7月在日本福岡舉行的世錦賽納入行程表內，預計26日將在男子200公尺混合式上陣，期盼能透過以賽代訓，備戰後續的世大運和杭州亞運。

王星皓上屆世大運寫下歷史，今年世大運由於延期2年，年齡限制也隨之放寬，競爭將更為激烈。王耀偉期盼王星皓能有所突破，力拚連2屆奪牌，「如果世大運表現不錯，對他參加亞運將會加分」。

王星皓今年接連赴日、美移地訓練，在成都世大運結束後，距離杭州亞運登場還有1個多月時間，為避免王星皓往來奔波，王耀偉透露，王星皓姑姑王琪繼先前協助王星皓備戰東京奧運後，今年8月將帶著兒子再次返台相助，結合國訓中心運科資源，進行1對1特訓，但考量夏季國訓室外泳池水溫偏高，預計將在高雄另覓游泳池進行訓練。

王星皓姑姑王琪過去曾是1988年漢城奧運國手，而兒子也有望繼承衣缽，且她的兒子先前受王星皓激勵，同樣懷抱著奧運夢，這次來台也將擔任王星皓的陪練。王耀偉透露，先前王琪有在詢問如何取得台灣的國籍，希望未來兒子也能有機會在2028年洛杉磯奧運代表台灣出賽。