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網球／11年前吉隆坡奪冠 謝淑薇重返幸運地

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
謝淑薇（右）重返吉隆玻，和楊慧瑜合影。圖／四維體育推廣教育基金會提供
謝淑薇（右）重返吉隆玻，和楊慧瑜合影。圖／四維體育推廣教育基金會提供

今年復出接連奪下法網和溫布頓女雙金盃的謝淑薇，帶著雙冠榮耀來到吉隆坡，備戰24日點燃戰火的金恩盃亞大區二級賽，重返「幸運地」的謝淑薇還和貴人女兒留下和11年前的相同合影，形成有趣巧合。

謝淑薇青少年時期常在吉隆坡奪冠，2000年曾在一項J3三級單打稱后，這項比賽2002年升為J2二級，她又囊括雙料冠軍；2012年2月底，謝淑薇來到吉隆坡角逐總獎額22萬美元的馬來西亞公開賽，當時她的WTA單打世界排名123，能否入選夏天舉行的倫敦奧運仍是未知數。

2012年3月4日，謝淑薇在馬來西亞公開賽從會外賽連闖7關，勇奪生涯首座WTA單打冠軍，也讓她成為王思婷1996年稱霸北京公開賽之後，台灣女網史上在WTA單打奪冠的第2人，世界排名狂升45名，從123來到78。當時，二度贊助謝淑薇的四維賽後舉辦慶功宴，並由已故總裁楊斌彥、也是謝淑薇口中最尊敬的「楊伯伯」么女楊慧瑜代表上台祝賀。

相隔11年，場景同樣來到吉隆坡，謝淑薇經過暌違7年後重新披上中華隊在金恩盃（前聯邦盃）戰袍，楊慧瑜利用洽公之餘，在大會旅館門口等待謝淑薇的抵達，兩人見面後互相擁抱，彼此寒暄並話家常，不經意地留下這張與11年前相互輝映，連站立位置都相同的照片。

今年金恩盃亞大區二級賽共有12隊角逐，包括中華隊、香港、印尼、紐西蘭、馬來西亞、關島、巴基斯坦、蒙古、大洋洲、新加坡、斯里蘭卡、土庫曼，比賽分成兩組，每組6隊打單循環賽，每隊各打5場，採「2單1雙制」，各組第一晉級2024亞大區一級賽，爐主落入亞大區三級。大會預定今天進行賽前會議，並展開分組抽籤，中華隊可望成為第一種子。

2012年謝淑薇（右）奪下WTA首冠後和楊慧瑜合影。圖／四維體育推廣教育基金會提供
2012年謝淑薇（右）奪下WTA首冠後和楊慧瑜合影。圖／四維體育推廣教育基金會提供

謝淑薇 中華隊 溫布頓

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