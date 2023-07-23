女足世界盃／日本隊與球迷賽後清掃場館 獲讚「體壇最棒傳統」

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中央社／ 雪梨23日綜合外電報導
女足世界盃的日本球迷。 路透社
女足世界盃的日本球迷。 路透社

日本女足昨天在世界盃首戰以5-0輕取尚比亞，賽後幾位日本觀眾主動清理看台，全隊也將更衣室打掃乾淨，廣獲社群媒體一致好評。

美國有線電視新聞網（CNN）引用英國廣播公司（BBC）發布的影片顯示，幾名日本球迷在賽後拿著垃圾袋在體育場內來回撿拾看台上留下的垃圾。

日本球迷2022年和2018年男子世界盃期間也曾在賽後清理看台，他們這樣的舉動近年來遠近馳名，並在社群媒體上廣獲讚揚。

社群媒體推特（Twitter）的1位網友說：「他們確實是世界上最好的球迷。」美國足球頻道「福斯足球」（Fox Soccer）則稱其為「體育界最好的傳統」。

國際足球總會（FIFA）也在推特上感謝日本國家女足隊將更衣室打掃得一塵不染，足總並以日文和英文發文感謝。

日本國家女足隊昨天憑藉田中美南、遠藤純、植木理子的進球，加上宮澤日向踢進2分，以5比0的首勝展開本屆世界盃旅程，她們將於26日對戰哥斯大黎加隊。

日本

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