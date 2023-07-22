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女足世界盃／丹麥1比0絕殺中國

中央社／ 伯斯22日綜合外電報導
2023女子世界盃足球賽D组小組賽，丹麥隊終場前一記頭槌絕殺破網，最後以1比0氣走中國女足。 美聯社
2023女子世界盃足球賽D组小組賽，丹麥隊終場前一記頭槌絕殺破網，最後以1比0氣走中國女足。 美聯社

2023女子世界盃足球賽今天進行D组小組賽，丹麥隊與中國隊激戰90分鐘，丹麥女將在終場前一記頭槌絕殺破網，最後以1比0氣走中國女足。

世界盃女組D组有英格蘭、丹麥、中國及海地4支球隊，將取2支晉級。英格蘭世界排名第4，被認為實力最為強勁，很可能占據一個出線名額。

丹麥隊則是排名第13，中國隊名列第14，雙方實力相近，海地隊位居第53，因此丹麥與中國極力爭取剩下的另一個出線名額。

中國媒體報導，中國隊在上半場占控球優勢，陣中女將張琳艷多次進攻威脅丹麥隊球門。雙方在中場激烈交换球權，但都未能創造出更好的機會。

據報導，在正規賽時間尾聲，丹麥隊善用角球機會，陣中好手范斯加德（Amalie Vangsgaard）一記頭槌絕殺破網，助丹麥以1比0領先。在傷停補時階段，中國隊急起直追，但無法力挽狂瀾。

今天稍早時，英格蘭在D組小組賽對上海地，靠著中場球員史坦薇（Georgia Stanway）罰球破網，終場以1比0擊敗海地。

英格蘭及丹麥目前皆拿下1勝，都取得3分積分。丹麥於7月28日與英格蘭一較高下，之後於8月1日迎戰海地；中國將於7月28日與海地對決，並於8月1日對決英格蘭。

英格蘭

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