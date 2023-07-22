足球／台中社區足球節登場 打造嘉年華小球員玩翻天

2023社區足球深耕計畫台中區社區足球節今天在朝馬足球場進行屯區賽事，邀請參與社區足球深耕計畫指導員培訓的教練，帶領U6及U8組的球隊們參與，同時也有U10及U12的俱樂部球隊參與，共吸引超過百位的小球員熱情報名，今天起連續兩周屯區賽事在朝馬足球場、清水牛埔仔運動公園接力登場。

台中市兒童運動協會為本次深耕計畫最給力的單位，不但全力配合運動局所主辦的社區足球節計畫、更協助辦理屯區賽事，總教練李焌嘉表示，希望以遊戲的方式推廣幼兒足球，不讓成績束縛小朋友學習足球的熱情以及成為家長的困擾，為了讓前來參賽的小球員能更快樂的學習足球，李焌嘉不惜重本打造成足球嘉年華，不但租借水上充氣溜滑梯、更找來餐車業者提供餐點給所有參加人員，也精心設計互動遊戲以及闖關活動。

李焌嘉表示，希望以快樂的遊戲取代嚴厲的練習，全台灣最強的各級足球隊都在台中，除了政府全力相挺外企業的贊助也是最大的推動者。迷你足球協會這次與台中市政府推動的深耕計畫李焌嘉總教練認為有助於大台中地區足球基本的發展，將有效銜接基層推廣與競技運動成為足球發展最大的橋樑。

為了推廣基層足球運動，台中市政府從2020年起率先推廣「迷你足球深耕計畫」，每年報名都非常踴躍，深獲好評，每年都巡迴台中29個行政區，在「幼童足球指導員前進校園計畫」結束後，共有山區、屯區、南區、和海線賽事舉行，讓小球員有直接比賽交流的機會。